У Кабулі під час атаки на главу МВС загинув поліцейський

Ще п'ятеро людей отримали поранення

У столиці Афганістану внаслідок атаки на міністра внутрішніх справ загинув поліцейський. Про це повідомляє AFP news agency.

Ще п'ятеро цивільних отримали поранення, в тому числі 17-річна Севіта Сабері. Дівчину доставили в лікарню.

Всього було кілька вибухів. Внаслідок першого вибуху був поранений поліцейський Муджибулла Набізада.

"Нападники використовували два автомобілі, щоб підібратися ближче до будівлі міністерства внутрішніх справ. Були задіяні вісім нападників, один підірвав вибухову речовину, ще семеро були вбиті", - сказав представник міністерства внутрішніх справ Наджіб Даніш.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за напад.

Усі нападники були вбиті силами безпеки.

#UPDATE Militants kill one in attack on interior ministry in Kabul https://t.co/yzySqJQi1E

У свою чергу Al Jazeera News повідомляє, що нападників було 10.

UPDATE: A coordinated assault on the interior ministry building in Kabul has ended with all 10 attackers killed https://t.co/LLdLfv7eeK pic.twitter.com/YoVBhhfRVv