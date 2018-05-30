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У Кабулі під час атаки на главу МВС загинув поліцейський

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 16:58
Фото: місце події (twitter.com/STcom)
Фото: місце події (twitter.com/STcom)

Ще п'ятеро людей отримали поранення

У столиці Афганістану внаслідок атаки на міністра внутрішніх справ загинув поліцейський. Про це повідомляє AFP news agency.

Ще п'ятеро цивільних отримали поранення, в тому числі 17-річна Севіта Сабері. Дівчину доставили в лікарню.

Всього було кілька вибухів. Внаслідок першого вибуху був поранений поліцейський Муджибулла Набізада.

"Нападники використовували два автомобілі, щоб підібратися ближче до будівлі міністерства внутрішніх справ. Були задіяні вісім нападників, один підірвав вибухову речовину, ще семеро були вбиті", - сказав представник міністерства внутрішніх справ Наджіб Даніш.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за напад.

Усі нападники були вбиті силами безпеки.

У свою чергу Al Jazeera News повідомляє, що нападників було 10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля будівлі міністерства внутрішніх справ Афганістану в Кабулі прогриміли вибухи і була чутна стрілянина.

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Теги публікації: Кабул, атака, ІДІЛ, Афганистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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