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В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Автор: РБК-Украина

Впервые после захвата Кабула (Афганистан) талибами в городе заработали банки. Люди пытаются снять наличные в банкоматах, а также штурмуют банковские отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP.

Сообщается, что талибы приказали банкам возобновить работу на фоне роста цен. Сегодня жители Кабула штурмуют отделения банков и банкоматы в попытках снять наличные.

По данным WP, чиновников в министерстве финансов и центральном банке Афганистана заставили снова открыть банки, поскольку режим талибов столкнулся с нехваткой наличных средств и надвигающимся гуманитарным кризисом.

"Пришло время людям работать на свою страну", - сказал журналистам во вторник официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Также сообщается, что цены на бензин, муку и рис стремительно растут. Тем временем в социальных сетях публикуют фото с очередями перед отделениями банков в Кабуле.

Напомним, ранее сообщалось, что талибам досталось более сотни российских вертолетов в Афганистане.

А в ООН заявили, что Афганистану грозит кризис, и жители страны могут столкнуться с голодом.

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ТалибанАфганистанКабул