В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Сообщается, что талибы приказали банкам возобновить работу на фоне роста цен. Сегодня жители Кабула штурмуют отделения банков и банкоматы в попытках снять наличные.

По данным WP, чиновников в министерстве финансов и центральном банке Афганистана заставили снова открыть банки, поскольку режим талибов столкнулся с нехваткой наличных средств и надвигающимся гуманитарным кризисом.

"Пришло время людям работать на свою страну", - сказал журналистам во вторник официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Также сообщается, что цены на бензин, муку и рис стремительно растут. Тем временем в социальных сетях публикуют фото с очередями перед отделениями банков в Кабуле.