Талибам досталось более сотни российских вертолетов в Афганистане
Фото: талибы захватили российские вертолеты (wikimedia by isafmedia)
После захвата власти в Афганистане талибам досталось более сотни российских вертолетов Ми-17 различных типов. Однако без своевременного обслуживания они быстро придут в негодность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Как заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, вертолеты быстро придут в негодность без сервиса и ремонта.
"Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал он.
Он уточнил, что эти вертолеты уже могут "стоять на земле", так как это зависит не только от возраста, но и от налета.
Напомним, ранее сообщалось, что талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула, и теперь страну могут покинуть только иностранные граждане.
Кроме того, талибы запретили вывозить из Афганистана доллары.