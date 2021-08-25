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Талибам досталось более сотни российских вертолетов в Афганистане

Новина українською →
Кабул, Среда 25 августа 2021 13:52
Талибам досталось более сотни российских вертолетов в Афганистане Фото: талибы захватили российские вертолеты (wikimedia by isafmedia)
Автор: РБК-Украина

После захвата власти в Афганистане талибам досталось более сотни российских вертолетов Ми-17 различных типов. Однако без своевременного обслуживания они быстро придут в негодность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Как заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, вертолеты быстро придут в негодность без сервиса и ремонта.

"Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал он.

Он уточнил, что эти вертолеты уже могут "стоять на земле", так как это зависит не только от возраста, но и от налета.

Напомним, ранее сообщалось, что талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула, и теперь страну могут покинуть только иностранные граждане.

Кроме того, талибы запретили вывозить из Афганистана доллары.

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