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У Кабулі вперше за десять днів відкрилися банки

Автор: РБК-Україна

Вперше після захоплення Кабула (Афганістан) талібами в місті запрацювали банки. Люди намагаються зняти готівку в банкоматах, а також штурмують банківські відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP.

Повідомляється, що таліби наказали банкам відновити роботу на тлі зростання цін. Сьогодні жителі Кабула штурмують відділення банків і банкомати в спробах зняти готівку.

За даними WP, чиновників в міністерстві фінансів і центральному банку Афганістану змусили знову відкрити банки, оскільки режим талібів зіткнувся з нестачею готівкових коштів і гуманітарною кризою, що насувається.

"Настав час людям працювати на свою країну", - сказав журналістам у вівторок офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Також повідомляється, що ціни на бензин, борошно і рис стрімко зростають. Тим часом у соціальних мережах публікують фото з чергами перед відділеннями банків у Кабулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що талібам дісталося більше сотні російських вертольотів в Афганістані.

А в ООН заявили, що Афганістану загрожує криза, і жителі країни можуть зіткнутися з голодом.

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ТалібанАфганистанКабул