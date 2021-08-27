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В Кабуле возросло число жертв серии взрывов

Автор: Артур Родивилов

Число погибших при взрывах в Кабуле возросло. Сейчас оно составляет 72 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, 158 человек были ранены в результате двух взрывов, прогремевших в столице Афганистана.

Взрывы совершили два террориста-смертника, предположительно из ИГИЛ. Там уже заявили, что взяли на себя ответственность за взрывы.

За взрывом последовала перестрелка. Эвакуация людей из Афганистана продолжится, поскольку нужно вывезти еще около 1 тыс. граждан США.

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Кабул