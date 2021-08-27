У Кабулі зросла кількість жертв серії вибухів

Кількість загиблих під час вибухів у Кабулі зросла. Зараз вона становить 72 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya .

За його даними, 158 осіб були поранені в результаті двох вибухів, що прогриміли в столиці Афганістану.

Вибухи скоїли два терористи-смертники, імовірно з ІДІЛ. Там вже заявили, що взяли на себе відповідальність за вибухи.