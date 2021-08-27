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У Кабулі унаслдок вибуху загинув ще один американський солдат

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Кабул, П'ятниця 27 серпня 2021 03:32
У Кабулі унаслдок вибуху загинув ще один американський солдат Фото: у Кабулі загинув ще один солдат ЗС США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Кабулі, в результаті отриманих ран, помер ще один військовослужбовець США. Він став 13 жертвою вибухів у Кабулі серед ЗС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За останніми даними МОЗ Афганістану, загинули 90 осіб. Зокрема, раніше повідомлялося, що жертвами атаки стали 11 американських морпіхів і медик ВМФ США.

До цього президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав відповідального за загибель 12 американських військовослужбовців.

Кілька вибухів сталися 26 серпня поруч з аеропортом Кабула. Терорист підірвав себе поруч з готелем Baron Hotel, в якому зупиняються іноземці. Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. ЗМІ також повідомляли, до трагедії причетне терористичне угруповання ІДІЛ.

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