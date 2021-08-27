У Кабулі унаслдок вибуху загинув ще один американський солдат
У Кабулі, в результаті отриманих ран, помер ще один військовослужбовець США. Він став 13 жертвою вибухів у Кабулі серед ЗС США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За останніми даними МОЗ Афганістану, загинули 90 осіб. Зокрема, раніше повідомлялося, що жертвами атаки стали 11 американських морпіхів і медик ВМФ США.
До цього президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав відповідального за загибель 12 американських військовослужбовців.
Кілька вибухів сталися 26 серпня поруч з аеропортом Кабула. Терорист підірвав себе поруч з готелем Baron Hotel, в якому зупиняються іноземці. Другий вибух стався недалеко від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. ЗМІ також повідомляли, до трагедії причетне терористичне угруповання ІДІЛ.