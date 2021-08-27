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Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за ситуацию в Афганистане

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Вашингтон, Пятница 27 августа 2021 01:46
Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за ситуацию в Афганистане Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Он придерживается своего решения вывести американские войска к 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Президент США ответил на вопрос о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 американских военнослужащих во взрывах около аэропорта Кабула.

"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - заявил Байден, выступая в четверг в Белом доме.

Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если военные об этом попросят. Он также заявил, что США вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа.

Напомним, что разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.

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