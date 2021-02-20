UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

Автор: Андрей Козловский

В Кабуле (столица Афганистана) произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек. Еще двое людей получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранителей, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут, а третий, нацелен на полицейский транспорт, раздался через два часа. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Отмечается, что пока ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле подорвали автомобиль посольства Италии. В результате взрыва пострадал один человек, полиция Кабула утверждала, что погибших нет.

Также РБК-Украина писало, что в Кабуле погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их служебный автомобиль обстреляли, когда они направлялись на работу.

Кроме того, в США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана в связи с тем, что там в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Взрыв
Читайте также
В Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике, погибли 11 человек
В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший
Прогноз погоды