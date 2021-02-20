В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

В Кабуле (столица Афганистана) произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек. Еще двое людей получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранителей, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут, а третий, нацелен на полицейский транспорт, раздался через два часа. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Отмечается, что пока ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.