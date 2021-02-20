У Кабулі сталася серія вибухів, є жертви

В Кабулі (столиця Афганістану) відбулася серія вибухів, в результаті яких загинули щонайменше п'ять осіб. Ще двоє людей отримали поранення.

За даними правоохоронців, перші два вибухи сталися з інтервалом в 15 хвилин, а третій, націлений на поліцейський транспорт, пролунав через дві години. Що саме стало причиною вибуху, поки невідомо.

Зазначається, що наразі жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.