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У Кабулі сталася серія вибухів, є жертви

Автор: Андрій Козловський

В Кабулі (столиця Афганістану) відбулася серія вибухів, в результаті яких загинули щонайменше п'ять осіб. Ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними правоохоронців, перші два вибухи сталися з інтервалом в 15 хвилин, а третій, націлений на поліцейський транспорт, пролунав через дві години. Що саме стало причиною вибуху, поки невідомо.

Зазначається, що наразі жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, раніше у столиці Афганістану Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії. В результаті вибуху постраждала одна людина, поліція Кабула стверджувала, що загиблих немає.

Також РБК-Україна писало, що у Кабулі загинули дві жінки-судді Верховного суду. Їхній службовий автомобіль обстріляли, коли вони прямували на роботу.

Крім того, в США закликали американських громадян покинути територію Афганістану у зв'язку з тим, що там останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

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