ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане произошел взрыв в мечети

Новости » Происшествия    24.05.2019 - 16:00
В Афганистане произошел взрыв в мечети
Иллюстративное фото (GettyImages)

Взрыв произошел во время пятничной службы, когда в мечети собрались десятки людей на молитву

В столице Афганистана Кабуле в одной из мечетей прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел во время пятничной службы, когда в мечети собрались десятки людей на молитву. 

Представитель правоохоронных органов сообщил агентству, что бомбу разместили рядом с алтарем мечети Аль-Таква - местом, которое лидер мечети использовал для инициации молитв.

В районе, где произошел взрыв, доминируют мусульмане-сунниты. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность, однако боевики "Талибана" и ИГ регулярно совершают подобные действия в столице Афганистана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 мая в Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Также еще 20 мирных граждан получили ранения в результате взрыва. Тогда ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".

Также в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

В Обухове произошел взрыв в ресторане В Афганистане заседание нового парламента закончилось дракой за пост спикера
Новости Украины АфганистанВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь