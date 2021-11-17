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В Кабуле прогремели два взрыва. Есть погибшие

Автор: Сергей Пышкин

В столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва. Среди погибших по меньшей мере один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Кари Саида Хости, в Дашти-Барче взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб один гражданский. Еще шесть человек были ранены.

В то же время другой чиновник Талибана заявил о семи погибших и девяти раненых.

О втором взрыве сообщили местные жители. Он якобы произошел в районе Карте 3.

Силы безопасности собирают информацию о событиях.

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КабулАфганистан