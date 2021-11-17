В Кабулі пролунали два вибухи. Є загиблі

За словами офіційного представника міністерства внутрішніх справ Карі Саїда Хості, в Дашті-Барчі вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинув один цивільний. Ще шестеро людей були поранені.

Водночас інший чиновник Талібану заявив про сімох загиблих та дев’ятьох поранених.

Про другий вибух повідомили місцеві жителі. Він, нібито, стався у районі Карте 3.

Сили безпеки збирають інформацію про події.