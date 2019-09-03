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В Кабуле прогремел взрыв, пять человек погибли

Новости » Общество    03.09.2019 - 00:34
В Кабуле прогремел взрыв, пять человек погибли
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еще не менее 50 человек получили ранения

В столице Афганистана Кабуле в понедельник прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что по данным министерства внутренних дел страны, еще не менее 50 человек получили ранения.

Взрыв обрушился на Грин-Виллидж, крупный комплекс, используемый сотрудниками международных организаций. За этим последовал второй, меньший взрыв, который произошел, когда генераторы внутри комплекса взорвались.

Ответственность за взрыв на себя взяли талибы. Их главный представитель Забихулла Муджахид заявил, что атака была направлена ​​против иностранных сил. Он сказал, что смертник взорвал себя, и несколько нападавших взяли штурмом комплекс.

Взрыв произошел в тот момент, когда Залмай Халилзад, специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане, проводил телевизионное интервью, в котором изложил план соглашения, согласно которому в ближайшие месяцы из Афганистана будет выведено почти 5 тыс. американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате ряда взрывов на востоке, произошедших в день 100-летия независимости страны 19 августа, были ранены десятки людей.

Напомним, 17 августа в результате взрыва на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан) погибли 63 человека и еще более 180 пострадали.

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Новости Украины АфганистанВзрыв
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