Из-за взрыва в Кабуле погибли более 60 человек

Фото: пострадавший от взрыва на свадьбе в Кабуле (AP)

Еще более 180 человек получили ранения

В результате взрыва на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан), который произошел в субботу, 17 августа, погибли 63 человека и еще более 180 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника. Пока ни одна террористическая группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Отмечается, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 63 человека, также сейчас есть информация о минимум 182 пострадавших в результате происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 17 августа, террорист-смертник подорвал себя на праздновании свадьбы в афганском городе Кабул. Тогда речь шла о десятках погибших и о таком же количестве пострадавших, однако точного числа никто не называл. Всего в момент взрыва на свадьбе находились около 1200 человек.

РБК-Украина писало, что 7 августа в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, возле полицейского участка в Кабуле в Афганистане погибли 14 человек, еще 145 получили ранения. Автомобиль взорвался, когда его остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте в непосредственной близости от полицейского участка и военного училища.