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ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 14:37
ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле
Фото: последствия взрыва на свадьбе в Кабуле (AP)

Жертвами взрыва стали 63 человека

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан) в субботу, 17 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, взрыв во время празднования свадьбы в Кабуле, который унес жизни 63 человек и, в результате которого пострадали еще по меньшей мере 183 человека, был организован и осуществлен боевиками террористической организации ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 17 августа, террорист-смертник подорвал себя на праздновании свадьбы в афганском городе Кабул. Тогда речь шла о десятках погибших и стольких же пострадавших, однако точного количества никто не называл. В общем в момент взрыва на свадьбе находились около 1200 человек.

Позже в Министерстве внутренних дел Афганистана уточнили информацию о погибших и пострадавших в результате взрыва. По данным афганского ведомства, жертвами теракта в Кабуле стали 63 человека и еще 183 пострадали.

РБК-Украина писало, что 7 августа в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, возле полицейского участка в Кабуле в Афганистане погибли 14 человек, еще 145 получили ранения. Автомобиль взорвался, когда его остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте в непосредственной близости от полицейского участка и военного училища.

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