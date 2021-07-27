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Кабул и ряд провинций Афганистана остались без света: талибы взорвали линии электропередач

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики радикального движения "Талибан" взорвали в Афганистане линии электропередач, по которым электричество импортируется в страну. В результате без света остался Кабул и несколько близлежащих провинций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национальной энергетической компании Афганистана Breshna.

"Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена из-за повреждения опор линии электропередачи в Келагае провинции Баглан", - отмечается в заявлении.

Персонал компании работает над восстановлением подачи электричества в столицу страны и обесточенные провинции.

Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и ряда других стран. Линии электропередач периодически становятся целью атаки талибов во время боевых действий с правительственными войсками.

Напомним, после начала вывода военных США из Афганистана талибы активизировали боевые действия. По последним данным, они взяли под контроль 85% территории страны. Однако афганское правительство отрицает это.

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ТалибанАфганистан