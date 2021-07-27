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Кабул і ряд провінцій Афганістану залишилися без світла: таліби підірвали лінії електропередач

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики радикального руху "Талібан" підірвали в Афганістані лінії електропередач, по яких Електрика імпортується в країну. В результаті без світла залишився Кабул і кілька прилеглих провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву національної енергетичної компанії Афганістану Breshna.

"Подача імпортованої електроенергії в Кабул і ряд провінцій була відключена через пошкодження опор лінії електропередачі в Келагаї провінції Баглан", - наголошується в заяві.

Персонал компанії працює над відновленням подачі електрики в столицю країни і знеструмлені провінції.

Афганістан імпортує електроенергію з Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану та ряду інших країн. Лінії електропередач періодично стають метою атаки талібів під час бойових дій з урядовими військами.

Нагадаємо, після початку виведення військових США з Афганістану таліби активізували бойові дії. За останніми даними, вони взяли під контроль 85% території країна. Однак афганський уряд заперечує це.

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ТалібанАфганистан