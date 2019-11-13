Кабмину рекомендуют отложить соглашение с РФ о рыболовстве в Азовском море

Парламентский комитет по вопросам внешней политики рекомендует Кабинету министров отложить соглашение с Российской Федерацией о рыболовстве в Азовском море. Об этом сообщил глава комитета Богдан Яременко на странице в Facebook.

По словам Яременко, сегодня комитет принял решение рекомендовать правительству отозвать разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море.

"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовецкой отрасли и общественности ни один из тезисов главы госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядела убедительной", - отметил он.

Яременко добавил, что представители украинских государственных учреждений, причастных к соглашению о рыболовстве в Азовском море, оказались не готовыми к переговорам.

Напомним, планировалось, что сегодня, 13 ноября, Украина и Россия дистанционно подпишут договор о вылове рыбы в Азовском море. В правительстве заявили, что подписание договора даст Украине возможность законно вылавливать рыбу в Азовском море.

Также РБК-Украина писало, что в августе сотрудники ФСБ РФ задержали двух украинцев за вылов рыбы в Азовском море. Российские силовики пытались заставить мужчин дать ложные показания о якобы браконьерском вылове рыбы.