Кабміну рекомендують відкласти угоду з РФ щодо рибальства в Азовському морі

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики рекомендує Кабінету міністрів відкласти угоду з Російською Федерацією щодо рибальства в Азовському морі. Про це повідомив глава комітету Богдан Яременко на сторінці у Facebook.

За словами Яременка, сьогодні комітет ухвалив рішення рекомендувати уряду відкликати дозвіл на проведення двосторонньої українсько-російської комісії з рибальства в Азовському морі.

"Під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою", - зазначив він.

Яременко додав, що представники українських державних установ, причетних до угоди щодо рибальства в Азовському морі, виявилися не готовими до переговорів.

Нагадаємо, планувалося, що сьогодні, 13 листопада, Україна та Росія дистанційно підпишуть договір щодо вилову риби в Азовському морі. В уряді заявили, що підписання договору дасть Україні можливість законно виловлювати рибу в Азовському морі.

Також РБК-Україна писало, що у серпні співробітники ФСБ РФ затримали двох українців за вилов риби в Азовському морі. Російські силовики намагалися змусити чоловіків дати неправдиві свідчення про нібито браконьєрський вилов риби.