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ФСБ терроризирует украинских рыбаков в Азовском море, - СБУ

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 11:50
ФСБ терроризирует украинских рыбаков в Азовском море, - СБУ
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Двум рыбакам хотели инкриминировать диверсионную деятельность 

Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала очередное нарушение норм международного права со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности РФ в отношении украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что двое мужчин ловили рыбу в Азовском море, после чего сотрудники ФСБ их задержали и добивались ложных показаний за якобы браконьерский вылов. Мужчины находились на рыболовецкой лодке в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска.

"Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинские граждане в принудительном порядке были доставлены в город Ейск Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в дальнейшем, представители ФСБ допросили задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания.
Мужчины отказались подписывать такие признания, в ответ на это российская сторона угрожала инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы на 20 лет.

По данным СБУ, рыбаки вынуждены были дать ложные показания. В результате их обвинили в браконьерстве, а после освобождения на них наложили штраф и конфисковали катер.


Напомним, в июле сотрудники Госпогранслужбы сообщили об очередных провокациях в Азовском море со стороны береговой охраны России.

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