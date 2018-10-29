Кабміну рекомендують забезпечити контроль за надходженням екологічного податку за викиди

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

У Рахунковій палаті заявили про необхідність удосконалити нормативно-правове забезпечення адміністрування екологічного податку

Комітет парламенту з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Кабінету міністрів України забезпечити вирішення питань щодо ефективності контролю за надходженням екологічного податку за викиди забруднюючих речовин. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет за дорученням спікера ВР Андрія Парубія розглянув звіт Рахункової палати України щодо аудиту ефективності виконання повноважень органами держвлади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти.

"Рахункова палата відзначає, що протягом 2015-2017 років органи державної влади не забезпечили створення ефективної системи контролю за обсягами та видами викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти, які є базою оподаткування екологічним податком… Така ситуація склалася, зокрема, через відсутність низки нормативно-правових актів, які мають врегульовувати ці питання", - сказано у повідомленні.

У Рахунковій палаті зазначили, що необхідно удосконалити та взаємоузгодити нормативно-правове забезпечення адміністрування екологічного податку, встановити строки проведення інвентаризації викидів та скидів, уніфікувати одиниці виміру граничнодопустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин тощо.

Крім того, повідомляється, що Державна фіскальна служба не забезпечила належний контроль за повнотою обліку платників екологічного податку, що призвело до численних випадків недостовірності податкової звітності та недоотримання коштів екологічного податку бюджетами різних рівнів.

"Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи вирішив рекомендувати Кабінету міністрів забезпечити вирішення порушених Рахунковою палатою питань ефективності виконання повноважень органами держвлади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, екологи повідомили про аномальний стан Дніпра в жовтні. Зазначалося, що це обумовлено несприятливою екологією, як підсумок - вода в річці цвіте, а фітопланктон продовжує активно забруднювати води річки не тільки влітку, як раніше, але вже і восени.

Як писало РБК-Україна у червні, німецькі фахівці і уряд можуть долучитися до фінансування вирішення проблем екології на Донбасі.