Кабміну пропонують знизити мобілізаційний вік до 55 років: Корецький відповів на петицію

Петицію під назвою "Зменшення граничного віку перебування на військовій службі" зареєструвала Наталія Борсук 27 липня 2026 року. До 19 жовтня вона зібрала понад 25 тисяч голосів, що стало підставою для її офіційного розгляду очільником уряду.

Авторка пропонує внести до Верховної Ради законопроєкти про зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Також пропонується надати можливість звільнення за власним бажанням усім військовим, які досягли 55-річного віку.

Відповідь Корецького

Прем’єр-міністр підкреслив, що чинний регламент визначає граничний вік перебування на службі під час особливого періоду на рівні 60 років (та 65 років для вищого офіцерського складу), і змінювати ці норми без урахування реальних потреб держави недоцільно.

"Питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони", - зазначив він.

Міноборони вже працює над законодавчими ініціативами, покликаними удосконалити порядок проходження військової служби під час воєнного стану, зокрема щодо уточнення строків та підстав для звільнення.

"Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті", - додав очільник уряду.

Варто зазначити, що відповідь прем'єра не означає ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку.