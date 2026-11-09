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Кабмину предлагают снизить мобилизационный возраст до 55 лет: Корецкий ответил на петицию

22:07 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (Getty Images)

Снижение предельного возраста мобилизации с 60 до 55 лет требует комплексного подхода и тщательного анализа ситуации с безопасностью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в ответе на петицию №41/010398-26эп.

Петицию под названием "Уменьшение предельного возраста пребывания на военной службе" зарегистрировала Наталья Борсук 27 июля 2026 года. К 19 октября она собрала более 25 тысяч голосов, что стало основанием для ее официального рассмотрения главой правительства.

Автор предлагает внести в Верховную Раду законопроекты об уменьшении предельного возраста пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Также предлагается предоставить возможность увольнения по собственному желанию всем военным, достигшим 55-летнего возраста.

Ответ Корецкого

Премьер-министр подчеркнул, что действующий регламент определяет предельный возраст пребывания на службе во время особого периода на уровне 60 лет (и 65 лет для высшего офицерского состава) и изменять эти нормы без учета реальных потребностей государства нецелесообразно.

"Вопрос уменьшения предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе нуждается в комплексном подходе с учетом ситуации с безопасностью в государстве, а также потребностей Сил обороны", - отметил он.

Минобороны уже работает над законодательными инициативами, призванными усовершенствовать порядок прохождения военной службы во время военного положения, в частности, по уточнению сроков и оснований для увольнения.

"В ходе обработки упомянутых изменений поднятые в петиции вопросы будут дополнительно рассмотрены", - добавил глава правительства.

Следует отметить, что ответ премьера не означает принятия решения о снижении мобилизационного возраста.

Напомним, в ВСУ ужесточают контроль за работой военно-врачебных комиссий. Целью является повышение качества медосмотров и невозможность мобилизации непригодных граждан.

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