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В Кабмине назвали срок действия новой цены на газ для населения

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 18:15
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Новая цена на газ для населения 8,55 грн за куб. метр будет действовать без ограничения срока

Постановление Кабинета министров о повышении цены на газ для населения на 23,5% принято без определенного срока действия. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"По новой цене - без срока", - сказал Насалик.

Напомним, 19 октября Кабинет министров на своем заседании принял решение повысить цены на газ для населения на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаз Украины" по текущей цене на газ.

Напомним, с 1 апреля 2017 года цена на природный газ для населения была установлена в размере 6,9579 грн за куб. метр (с НДС).

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.

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