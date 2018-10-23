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Кабміну доведеться мінімум двічі підвищувати тарифи на газ в 2019, - джерела

Новини » Енергетика    23.10.2018 - 09:39
Фото: прем'єр-міністр Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: прем'єр-міністр Володимир Гройсман (РБК-Україна)

За даними РБК-Україна, уряду доведеться підвищувати тарифи в квітні і жовтні

Кабінету міністрів України до кінця 2019 року доведеться ще мінімум двічі підвищувати тарифи на газ. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит довіри: як Україна домовляється про нову програму з МВФ".

Зазначимо, газове питання є одним з ключових у відносинах України з МВФ, який вимагає підвищити тарифи для населення до ринкового рівня. Ціна для України відповідає імпортній і формується з урахуванням середньорічної вартості газу на європейському хабі NCG. Щоб зрівняти вартість газу на внутрішньому і зовнішньому ринку, тарифи для населення довелося б підняти на 50-60%.

МВФ про рекомендації перейти на ринкові механізми формування ціни газу не забув, і його не задовольнить разовий перегляд цін на 23,5%. За даними РБК-Україна, виконуючи положення нової програми уряду до кінця 2019 року все ж доведеться підвищувати тарифи як мінімум ще двічі - у квітні та жовтні. Таким чином, якщо імпортна ціна газу не буде значно змінюватися протягом наступного року, до 2020 року тарифи на газ в Україні мають відповідати ринковій вартості палива.

Однак є ризик, що вже до кінця опалювального сезону наступний етап підвищення може бути зірваний. Причина - політична. На 31 березня запланований перший тур президентських виборів. Є сумніви, що влада погодиться напередодні виборів "вдарити по своєму рейтингу" і підвищити тарифи на газ з 1 квітня, а, отже, і на тепло.

Якщо ситуація повториться в березні 2019 року, не виключено, що нова програма буде також зупинена, як і попередня. Тобто, формально Україна все ще буде перебувати в програмі, але фінансування не отримає.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що питання про чергове підвищення ціни на газ для населення не стоїть, оскільки це "неприйнятно" для українців.

Зазначимо, згідно з прийнятим рішенням на засіданні Кабміну, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 гривень за кубометр.

 

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