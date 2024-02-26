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У Кабміні зробили заяву про підвищення пенсій в Україні: нові суми вже з березня

Фото: Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України (facebook.com/MLSP.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні найближчим часом буде проведено індексацію пенсій. Вже з березня всім пенсіонерам збільшать виплати в середньому на 322 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що індексація торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, у тому числі тих, які працюють.

За словами міністра, з 1 березня буде загальна індексація на 8%, яку проводять відповідно до закону.

"У середньому пенсія зросте приблизно на 322 гривні. І середня пенсія у нас збільшиться і становитиме 5 717 гривень", - зазначила Жолнович.

Чиновник уточнила, що найменші пенсії, які отримують громадяни з невеликим трудовим чи страховим стажем, зростуть на 364 гривні в середньому.

Вона нагадала, що цього і минулого року уряд сформував індексацію таким чином, щоб на максимальний відсоток збільшити найменші пенсії.

"Така пенсія становитиме не менше 2 725 гривень, а найбільша пенсія зросте відразу майже на 3 тисячі гривень і це буде 23 610 гривень", - заявила Жолнович.

Індексація пенсій

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що індексацію пенсій в Україні в 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079.

При цьому мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний - 1 577 гривень.

 

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