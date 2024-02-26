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В Кабмине сделали заявление о повышении пенсий в Украине: новые суммы уже с марта

Фото: Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины (facebook.com/MLSP.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине в ближайшее время проведут индексацию пенсий. Уже с марта всем пенсионерам повысят выплаты в среднем на 322 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

Она рассказала, что индексация коснется абсолютно всех пенсионеров, в том числе и тех, которые работают. 

По словам министра, с 1 марта будет общая индексация на 8%, которую проводят в соответствии с законом. 

"В среднем пенсия вырастет примерно на 322 гривны. И средняя пенсия у нас увеличится и будет составлять 5 717 гривен", - отметила Жолнович. 

Чиновник уточнила, что самые маленькие пенсии, которые получают граждане с небольшим трудовым или страховым стажем, вырастут на 364 гривны в среднем. 

Она напомнила, что в этом и прошлом году правительство сформировало индексацию таким образом, чтобы на максимальный процент увеличить самые маленькие пенсии. 

"Такая пенсия будет составлять не менее 2 725 гривен, а самая большая пенсия вырастет сразу почти на 3 тысячи гривен и это будет 23 610 гривен", - заявила Жолнович. 

Индексация пенсий

Напомним, несколько дней назад стало известно, что индексацию пенсий в Украине в 2024 году планируется произвести с коэффициентом 1,079.

При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный - 1 577 гривен.

 

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