У Кабміні зробили заяву про "Національний кешбек": виплат за грудень у січні не буде

За минулий місяць кількість споживачів-учасників програми "Національний кешбек" удвічі збільшилася. Якщо виплати за жовтень українці отримають вже до кінця листопада, то кешбек за грудень очікувати потрібно буде не у січні 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
За даними міністерки економіки Юлії Свириденко, станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток в рамках програми "Національний кешбек".
Загалом за жовтень українцям було нараховано кешбеку утричі більше, ніж у вересні.
Виплати за жовтень можна очікувати вже наприкінці листопада. Зарахування кешбеку відбувається планово в кінці наступного місяця за попередній.
Однак у Мінекономіки повідомили, що виплати за грудень будуть перераховані громадянам не у січні наступного року, а у лютому.
Також там нагадали, що кошти кешбеку не будуть оподатковуватись.
Спеціальні картки для участі в "Національному кешбеку" українці отримали можливість оформити у вересні 2024 року. На них можна накопичувати бонуси, щоб потім оплачувати комунальні послуги, медичні та освітні витрати, а також підтримувати ЗСУ.
В основі програми - підтримка економіки України та споживання українських товарів.
Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки товарів втічизняних виробників, які доєдналися до програми. Чи входить товар у перелік можна дізнатися, скориставшись сканером штрихкодів в "Дії". Однак найбільші торгові мережі позначають такі товари, що спрощує вибір покупцям.
Виплати кешбеку відбуваються у кінці кожного наступного місяця.
Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку у відділенні одного з банків-партнерів та активувати її у застосунку "Дія".
Наприкінці жовтня українці вже змогли отримати виплати за програмою за вересень. В уряді назвали середню суму кешбеку, яка була нарахована.
Окрім програми "Національного кешбеку", українці мають можливість отримати й іншу фінансову допомогу.
Наприклад, президент України Володимир Зеленський вже анонсував, що тисяча гривень буде нарахована кожному громадянину України з 1 грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.