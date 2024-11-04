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У Кабміні зробили заяву про "Національний кешбек": виплат за грудень у січні не буде

Фото: гроші, картки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

За минулий місяць кількість споживачів-учасників програми "Національний кешбек" удвічі збільшилася. Якщо виплати за жовтень українці отримають вже до кінця листопада, то кешбек за грудень очікувати потрібно буде не у січні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

За даними міністерки економіки Юлії Свириденко, станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток в рамках програми "Національний кешбек".

Загалом за жовтень українцям було нараховано кешбеку утричі більше, ніж у вересні.

Виплати за жовтень можна очікувати вже наприкінці листопада. Зарахування кешбеку відбувається планово в кінці наступного місяця за попередній.

Однак у Мінекономіки повідомили, що виплати за грудень будуть перераховані громадянам не у січні наступного року, а у лютому.

Також там нагадали, що кошти кешбеку не будуть оподатковуватись.

Програма "Національний кешбек"

Спеціальні картки для участі в "Національному кешбеку" українці отримали можливість оформити у вересні 2024 року. На них можна накопичувати бонуси, щоб потім оплачувати комунальні послуги, медичні та освітні витрати, а також підтримувати ЗСУ.

В основі програми - підтримка економіки України та споживання українських товарів.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки товарів втічизняних виробників, які доєдналися до програми. Чи входить товар у перелік можна дізнатися, скориставшись сканером штрихкодів в "Дії". Однак найбільші торгові мережі позначають такі товари, що спрощує вибір покупцям.

Виплати кешбеку відбуваються у кінці кожного наступного місяця.

Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку у відділенні одного з банків-партнерів та активувати її у застосунку "Дія".

Наприкінці жовтня українці вже змогли отримати виплати за програмою за вересень. В уряді назвали середню суму кешбеку, яка була нарахована.

Окрім програми "Національного кешбеку", українці мають можливість отримати й іншу фінансову допомогу.

Наприклад, президент України Володимир Зеленський вже анонсував, що тисяча гривень буде нарахована кожному громадянину України з 1 грудня.

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