В Кабмине сделали заявление о "Национальном кэшбеке": выплат за декабрь в январе не будет

По данным министерства экономики Юлии Свириденко, по состоянию на 31 октября уже 3 миллиона граждан открыли 3,2 млн карт в рамках программы "Национальный кэшбек".

В целом за октябрь украинцам было начислено кэшбеку втрое больше, чем в сентябре.

Выплаты за октябрь можно ждать уже в конце ноября. Зачисление кэшбека производится планово в конце следующего месяца за предыдущий.

Однако Минэкономики сообщили, что выплаты за декабрь будут перечислены гражданам не в январе следующего года, а в феврале.

Также там напомнили, что средства кэшбека не будут облагаться налогом.

Программа "Национальный кэшбек"

Специальные карты для участия в "Национальном кэшбеке" украинцы получили возможность оформить в сентябре 2024 года. На них можно копить бонусы, чтобы потом оплачивать коммунальные услуги, медицинские и образовательные расходы, а также поддерживать ВСУ.

В основе программы - поддержка экономики Украины и потребление украинских товаров.

Кешбек в размере 10% начисляется за покупки товаров отечественных производителей, которые присоединились к программе. Входящий товар в перечень можно узнать, воспользовавшись сканером штрихкодов в "Дии". Однако крупнейшие торговые сети обозначают такие товары, что упрощает выбор покупателям.

Выплаты кэшбека производятся в конце каждого следующего месяца.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо открыть карту в отделении одного из банков-партнеров и активировать ее в приложении "Дия".

В конце октября украинцы уже смогли получить выплаты по программе за сентябрь. В правительстве назвали среднюю сумму начисленного кэшбека.