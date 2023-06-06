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В Кабміні взялися за вирішення проблеми з водою у Миколаєві: подаватиметься через Інгулець

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Миколаїв, Вівторок 06 червня 2023 13:28
В Кабміні взялися за вирішення проблеми з водою у Миколаєві: подаватиметься через Інгулець Фото: в Кабміні зайнялися питанням забезпечення питною водою мешканців Миколаєва (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд виділив 120 млн гривень для забезпечення Миколаєва питною водою. Вона буде подаватися руслом річки Інгулець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Перше рішення, яке ухвалили сьогодні на засіданні Уряду — це виділення 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою", - написав він.

Як буде подаватись вода

Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. За словами Шмигаля, проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Вода в Миколаєві

За даними на 2 червня, у Миколаєві вже другий день не було централізованого водопостачання. Через це жителям видавали воду зі свердловин. Це не перший раз, коли Миколаїв залишається без води. Окупанти перебили водовід "Херсон-Днепр", через це мешканцям міста доводиться питну воду закуповувати.

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