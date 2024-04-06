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У Кабміні не виключають можливості підвищення тарифів на світло через атаки РФ

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Тариф на світло в Україні може зрости на тлі нових атак Росії на енергетику. Кабмін вивчає різні варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв'ю Bloomberg.

Галущенко не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.

У червні минулого року після зимових атак в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", - сказав він.

За словами Галущенко, повністю встановити наслідки атак РФ, а також збитки поки неможливо. Як він зазначив, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

"Руйнування були значні - і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - додав він.

Також міністр попередив, що залежно від ситуації українців у липні-серпні можуть просити максимально економити електроенергію.

"Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - пояснив Галущенко.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Проте у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про відключення світла для всієї країни.

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МіненергоГерман ГалущенкоЕлектроенергіяТарифиВідключеня світла