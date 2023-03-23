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У Кабміні розробляють стратегію повернення військових до цивільного життя

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Київ, Четвер 23 березня 2023 09:37
У Кабміні розробляють стратегію повернення військових до цивільного життя Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів розробляє концепцію повернення військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя обговорили в уряді на нараді щодо реалізації ветеранської політики", - зазначив він.

За словами прем'єра, стратегія буде включати:

  • забезпечення економічної свободи;
  • забезпечення житлом;
  • соцдопомога й адаптація;
  • освітні послуги;
  • медичні послуги.

Над розробкою стратегії працюють Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН.

"Дав завдання міністерствам прискорити розробку та подачу постанов і законопроєктів, необхідних для подальшої адаптації в цивільному житті наших військових", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні розробляють цифрове посвідчення ветерана, яке можна буде отримати через "Дію".

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