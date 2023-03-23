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В Кабмине разрабатывают стратегию возвращения военных к гражданской жизни

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Киев, Четверг 23 марта 2023 09:37
В Кабмине разрабатывают стратегию возвращения военных к гражданской жизни Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров разрабатывает концепцию возвращения военных к гражданской жизни. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Концепцию возвращения военнослужащих к гражданской жизни обсудили в правительстве на совещании по реализации ветеранской политики", - отметил он.

По словам премьера, стратегия будет включать:

  • обеспечение экономической свободы;
  • обеспечение жильем;
  • соцпомощь и адаптация;
  • образовательные услуги;
  • медицинские услуги.

Над разработкой стратегии работают Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздрав и Минобразования.

"Дал задачу министерствам ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации в гражданской жизни наших военных", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Украине разрабатывают цифровое удостоверение ветерана, которое можно будет получить через "Дію".

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