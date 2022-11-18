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В Кабміні розробили план дій по відновленню деокупованих територій

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Антон Малиновський

Кабінет міністрів України розробив план дій з відновлення деокупованих територій. В ньому 168 заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За її словами, основою для плану став живий досвід, отриманий у процесі активного звільнення українських міст і сіл протягом останніх 2 місяців. За цей час Координаційний штаб з питань деокупованих територій, який очолює Верещук, сформував алгоритм першочергових дій.

"Коордштаб доручив Мінреінтеграції розробити план дій органів державної та місцевої влади під час деокупації. Також ми отримали доручення прем’єр-міністра України нормативно врегулювати питання життєдіяльності деокупованих територій. Наразі маємо готовий проект плану, і сподіваюсь, що наступного тижня він вже буде ухвалений урядом", - розповіла Верещук.

У розробленому проєкті - 168 заходів, які забезпечать відновлення звільнених регіонів. Серед ключових напрямів:

  • відновлення діяльності місцевої влади, територіальних підрозділів органів державної влади;
  • відновлення казначейського обслуговування;
  • організація надання медичної, соціальної, інших видів допомог, виплати пенсій;
  • відновлення інфраструктури: електро-, газо- та водопостачання;
  • забезпечення населення харчовими продуктами та ліками;
  • забезпечення правопорядку.

Головними виконавцями визначені військові адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки саме вони краще знають потреби та ситуацію в кожному з випадків.

"Ми опублікуємо план дій одразу після його ухвалення. Щоб всі побачили й мали такий дороговказ: і місцева влада та мешканці на ДОТ, і міжнародні гуманітарні організації, що нам допомагають, і наші співвітчизники, які поки що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Всі побачать: українська влада має план, як будуть відновлюватись території після звільнення", - зауважила Ірина Верещук.

Раніше Верещук розповідала, що жителів звільнених населених пунктів Херсонської області будуть евакуювати у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

Також вона заявляла, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території.

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деокупація