В Кабміні розробили план дій по відновленню деокупованих територій

Кабінет міністрів України розробив план дій з відновлення деокупованих територій. В ньому 168 заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
За її словами, основою для плану став живий досвід, отриманий у процесі активного звільнення українських міст і сіл протягом останніх 2 місяців. За цей час Координаційний штаб з питань деокупованих територій, який очолює Верещук, сформував алгоритм першочергових дій.
"Коордштаб доручив Мінреінтеграції розробити план дій органів державної та місцевої влади під час деокупації. Також ми отримали доручення прем’єр-міністра України нормативно врегулювати питання життєдіяльності деокупованих територій. Наразі маємо готовий проект плану, і сподіваюсь, що наступного тижня він вже буде ухвалений урядом", - розповіла Верещук.
У розробленому проєкті - 168 заходів, які забезпечать відновлення звільнених регіонів. Серед ключових напрямів:
Головними виконавцями визначені військові адміністрації або органи місцевого самоврядування, оскільки саме вони краще знають потреби та ситуацію в кожному з випадків.
"Ми опублікуємо план дій одразу після його ухвалення. Щоб всі побачили й мали такий дороговказ: і місцева влада та мешканці на ДОТ, і міжнародні гуманітарні організації, що нам допомагають, і наші співвітчизники, які поки що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Всі побачать: українська влада має план, як будуть відновлюватись території після звільнення", - зауважила Ірина Верещук.
Раніше Верещук розповідала, що жителів звільнених населених пунктів Херсонської області будуть евакуювати у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.
Також вона заявляла, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території.
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