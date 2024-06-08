У Кабміні розповіли, до яких лікарів українці можуть звернутись без направлення

У відомстві нагадали, що зазвичай для консультації у лікарів обов'язковою умовою є електронне направлення.

Але є низка лікарів, до яких таке направлення не потрібне, якщо візит покриває програма медичних гарантій.

Для цього необхідно звернутися до медичного закладу, який має договір з Національною службою здоров'я щодо пакету “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

Потрапити на прийом без направлення можна до наступних лікарів: