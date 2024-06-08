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У Кабміні розповіли, до яких лікарів українці можуть звернутись без направлення

Фото: в Україні для прийому у ряду лікарів не потрібне направлення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці можуть безкоштовно звернутися до низки лікарів. Для цього навіть не обов'язково отримувати направлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

У відомстві нагадали, що зазвичай для консультації у лікарів обов'язковою умовою є електронне направлення.

Але є низка лікарів, до яких таке направлення не потрібне, якщо візит покриває програма медичних гарантій.

Для цього необхідно звернутися до медичного закладу, який має договір з Національною службою здоров'я щодо пакету “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

Потрапити на прийом без направлення можна до наступних лікарів:

  • акушер-гінеколог;
  • психіатр;
  • психолог;
  • нарколог;
  • фтизіатр;
  • педіатр;
  • лікар, у якого пацієнт чи пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під медичним наглядом.

Нагадаємо, раніше в МОЗ нагадали українцям, що електронні рецепти на ліки мають різні терміни дії.

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