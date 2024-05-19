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Українцям нагадали про терміни дії електронних рецептів від лікаря

Україна, Неділя 19 травня 2024 12:46
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Українцям нагадали про терміни дії електронних рецептів від лікаря Фото: Українцям пояснили протягом якого часу варто скористатись електронним рецептом (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Електронні рецепти мають різні терміни дії. Лікарі пояснили протягом якого часу варто ними скористатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Не завжди виходить швидко погасити отриманий електронний рецепт на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації.

МОЗ пояснило, скільки часу діє е-рецепт на “Доступні ліки”:

  • 30 днів - на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;

  • 30 днів - на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

  • 30 днів - на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

  • 10 днів - на наркотичні лікарські засоби.

"Термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів", - зазначили в МОЗ.

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