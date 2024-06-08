RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кабмине рассказали, к каким врачам украинцы могут обратиться без направления

Фото: в Украине для приема у ряда врачей не нужно направление (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут бесплатно обратиться к ряду врачей. Для этого даже не обязательно получать направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В ведомстве напомнили, что обычно для консультации у врачей обязательным условием является электронное направление. 

Но есть ряд врачей, к которым такое направление не нужно, если визит покрывает программа медицинских гарантий. 

Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение, у которого есть договор с Национальной службой здоровья по пакету “Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях”. 

Попасть на прием без направления можно к следующим врачам:

  • акушер-гинеколог;
  • психиатр;
  • психолог;
  • нарколог;
  • фтизиатр;
  • педиатр;
  • врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под медицинским наблюдением. 

Напомним, ранее в Минздраве напомнили украинцам, что электронные рецепты на лекарства имеют разные сроки действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи