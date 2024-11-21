В Кабмине рассказали, где самая тяжелая ситуация со светом после массированной атаки РФ

В пяти областях Украины продолжают возобновлять энергетику после масштабной атаки РФ 17 ноября. В Одесской области самая тяжелая ситуация со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Тимура Ткаченко во время брифинга.

Он добавил, что в Волынской области в результате удара без электроснабжения остались 250 тысяч абонентов. Энергоснабжение удалось оперативно возобновить. Отдельное внимание уделяется Кривому Рогу, где из-за ремонтных работ часть города остается без тепла.

Ткаченко отметил, что в Одесской области критическая инфраструктура работает в штатном режиме. В регионе развернули 674 "пункта несокрушимости".

"Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области, где сейчас действуют стабилизационные отключения электроэнергии", - сказал замминистра.

По его словам, в результате массированной атаки 17 ноября пострадали энергетические объекты в Одесской, Винницкой, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Масштабная атака РФ 17 ноября

Россияне в воскресенье, 17 ноября, нанесли комбинированный удар по Украине. Это был самый мощный обстрел за почти три месяца паузы. Россияне выпустили по Украине 120 различных ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 цели.

Оккупанты снова атаковали украинскую энергетику. В областях вводили аварийные отключения света.

Были зафиксированы попадания в Одессе, Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях.

Детальнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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