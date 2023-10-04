У Кабміні назвали країни, що є найперспективнішими напрямками для експорту

При цьому чиновник зазначив, виступаючи на конференції "Майбутнє українського експорту", що в Кабміні нині працюють над логістичними та транзитними проектами, які стосуються Молдови та Румунії.

За його словами, ці держави не бачать в Україні конкурента, і "вони відчули, що можуть заробляти на транзиті, для них це додатковий заробіток".

Наразі румунська сторона очікує кошти від Європейської комісії, які має направити для розвитку інфраструктури на своїй території, розповів Кубраков.

Міністр назвав цей логістичний шлях для України дорожчим, та додав, що маржинальність таких проектів нижча. Водночас, уточнив він, у подібних проектах є сенс, до того ж Румунія та Молдова реально зацікавлені у такій співпраці.

Кубраков також заявив, що Україна планує зосередитись на розвитку інфраструктури саме з цими країнами. Зокрема, є велика кількість ініціатив щодо Дунаю та розвитку там пунктів пропуску. Також у планах - добудова залізничної інфраструктури у напрямку Молдови.

Віце-прем'єр також зазначив, що польський напрямок теж залишається важливим для українського експорту. Але вказав при цьому, що обсяги перевезень залізницею порівняно з минулим роком суттєво впали: по 500-600 тонн або навіть по 250 тисяч тонн на місяць у 2023-му, хоча 2022-го було по 1,3 млн тонн місяць.

У цьому контексті Кубраков висловив думку, що додатково розвивати залізничну інфраструктуру з Польщею за такого рівня завантаження зараз немає сенсу.

Ситуація з експортом на тлі зернової суперечки

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запроваджує новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

На початку жовтня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна погодила і відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів Балтії.

Сьогодні грецькі ЗМІ повідомляли, що Афіни готові надати альтернативний маршрут для української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Олександруполіс.