У Кабміні хочуть розширити категорії переселенців для отримання виплат

Кабмін розробляє розширення переліку категорій переселенців. Таким чином частина українців зможуть отримувати виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначили у відомстві, уряд хоче змінити постанову, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Зокрема, пропонується включити до категорії ВПО, які мають право на такі виплати:
Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 гривень:
Нагадаємо, з 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов.
Проте найбільш уразливі категорії ВПО й надалі отримують грошову допомогу без додаткового звернення до органів соцзахисту.
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