Виплати переселенцям уріжуть? Хто і чому може залишитися без допомоги

Від 1 березня 2024 допомогу переселенцям в Україні призначатимуть за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте найбільш вразливі категорії ВПО й надалі отримуватимуть кошти без додаткового звернення до органів соцзахисту.

При підготовці використовувалися: публікації порталу Міністерства соціальної політики, заява першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак у відео на сайті відомства, заява очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, постанови Кабміну № 94 від 26 січня 2024, №322 від 20 березня 2022.

РБК-Україна зібрало все, що потрібно знати про зміни у порядку виплат переселенцям у матеріалі нижче.

Зміст:

Нові правила для ВПО. Чому скорочують допомогу

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ отримують від держави щомісячну компенсацію на проживання у розмірі 2 тис. грн (на дорослого) чи 3 тис. грн (на дитину чи особу з інвалідністю). Це громадяни, які були вимушені виїхати з регіонів, де ведуться чи можливі бойові дії, а також з тимчасово окупованих територій.

Протягом двох років уряд кілька разів переглядав правила виплат для ВПО, і з 1 березня 2024 набувають чинності чергові зміни спрямовані на оптимізацію допомоги.

Відповідно до нового порядку, кількість отримувачів допомоги зменшиться. Більшості ВПО потрібно бути звернутися із новою заявою для перепризначення виплат. Серед критеріїв їх продовження – сукупний дохід родини, наявність неповнолітніх дітей, працевлаштування ВПО.

Водночас у Мінсоцполітики зазначили, що категорії переселенців, які потребують найбільшої підтримки, продовжать отримувати кошти автоматично ще пів року.

Фото: пенсіонери отримуватимуть виплати ще пів року (Getty Images)

Скорочення виплат для ВПО пов'язане зі зменшенням дохідної частини бюджету та вимогами від міжнародних партнерів, які надають фінансову допомогу Україні.

Як пояснювала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації. При цьому вона зазначила, що за міжнародним досвідом для адаптації переселенців достатньо двох років.

За словами Верещук, наразі в Україні постійно отримують виплати близько 2,5 млн переселенців із 4,9 млн зареєстрованих. У 2022 році на виплати для ВПО з бюджету було виділено 57 млрд грн, у 2023 році – 73 млрд грн, а у 2024 році уряд запланував зменшити цю суму знов до 57 млрд грн.

Після набуття чинності нових правил для ВПО, з 1 березня 2024 допомогу отримуватимуть 1,5 млн українців.

Кому автоматично продовжать виплати

Найбільш вразливі верстви населення з-поміж ВПО, які не мають змоги самостійно себе забезпечувати, отримуватимуть допомогу від держави ще 6 місяців без додаткового звернення.

Від 1 березня виплати продовжать автоматично для таких категорій:

непрацездатні особи за віком;

Це переселенці пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (9 444 грн).

особи з інвалідністю;

Це особи з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, мають тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з-поміж них віком до 23 років;

Також отримуватимуть виплати автоматично діти, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батьки-вихователі та названі батьки.

Фото: більшості ВПО потрібно подати нову заяву на допомогу (Getty Images)

Хто має подати нову заяву на виплати

З 1 березня виплати можуть бути продовжені ще на пів року на підставі заяви для таких осіб:

малолітня дитина, яка прибула без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах);

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності – для жінок, яких віднесено до I – IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).

Згодом цим категоріям грошова допомога може бути призначена ще на один термін у 6 місяців також після подання заяви.

Крім того, на допомогу від держави за новою заявою можуть претендувати особи з переліку нижче, але якщо середньомісячний дохід родини не перевищує 9 444 грн на одну людину:

непрацездатна особа, яка не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу;

людина, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною;

особа працездатного віку, яка не працює, але зареєструвалася в Центрі зайнятості, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, навчаються в закладах освіти;

працездатна особа, яка працює, провадить підприємницьку діяльність, зокрема, яка протягом попередніх 6 місяців отримання допомоги працевлаштувалася, зареєструвалися як ФОП або отримала допомогу на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання, та у складі сім’ї є діти віком до 14 років.

У зазначених випадках виплати призначатимуть на всіх ВПО у складі родини, водночас інші члени сім'ї, які не працюють, мають зареєструватися в Центрі зайнятості або працевлаштуватися. Інакше виплату допомоги припинять через місяць.

Допомога родинам із дітьми

Батьки, які не мають змоги працювати через необхідність доглядати за дітьми, і дохід на одного члена такої сім'ї не перевищує 9 444 грн, також можуть розраховувати на перепризначення виплат після подачі нової заяви у таких випадках:

родини, які проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії;

Допомога буде призначена для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років.

Також виплати продовжать для сімей із трьома та більше дітьми до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї та не виховуються в інтернатних закладах).

родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України;

Якщо в населених пунктах, де проживає родина, немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (очно та дистанційно.

Фото: допомогу продовжать родинам із дітьми (Getty Images)

Кому з ВПО припинять виплати

Прийняті урядом зміни мають сприяти стимулюванню ВПО до працевлаштування. Тому особи, що не працюють та не сприяють своїй зайнятості можуть втратити грошову допомогу. Також виплати не призначатимуть, якщо особа не займається доглядом за дітьми чи особою з інвалідністю.

"Не будуть отримувати виплати, наприклад, дорослі люди працездатного віку, у яких немає дітей і які не працюють. Ми вважаємо, що такі люди не мають обмежень, які заважають їм працювати. Вони мають знаходити роботу, самостійно забезпечувати себе, сплачувати податки, допомагати нам утримувати, фінансувати наші Збройні сили", – зазначила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Крім того, є ще декілька критеріїв, через які у виплатах відмовлять. Вони стосуються майнового стану родини. Допомогу не призначать, якщо протягом останніх 3-х місяців перед зверненням:

було придбано авто, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років;

здійснено купівлю земельної ділянки чи нерухомого майна на суму понад 100 тис. грн;

особа має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. грн (на 1 число місяця звернення);

особа придбала іноземну валюту на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;

особа має у власності житлове приміщення, розташоване в інших регіонах, ніж ті, з яких виїхали (є не окупованими та на яких не ведуться бойові дії).

Куди звертатися для продовження виплат та які документи потрібні

Для продовження допомоги потрібно звернутися в органи соціального захисту населення або ЦНАП за місцем тимчасової реєстрації ВПО.

Звертається один член родини, але допомога надається усім особам з її складу.

В установі необхідно буде заповнити заяву встановленого зразка та подати документи, які підтверджують приналежність до тієї чи іншої категорії.

Фото: ВПО мають подати заяву в ЦНАП або органи соцзахисту (facebook.com/decentralizationua)

В Міністерстві соціальної політики зазначили, що більшість інформації наявна в державних інформаційних системах, але при цьому навели приклад, які документи можуть знадобитись:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка про доходи (може бути додана, якщо необхідно підтвердити, що дохід в сім'ї менше ніж 9 444 грн на людину);

документ про склад сім'ї або свідоцтва про народження дітей (щоб засвідчити, що їх в сім'ї троє і більше);

документ з місця роботи, трудова книжка чи свідоцтво про реєстрацію ФОП (якщо потрібно підтвердити працевлаштування чи самозайнятість);

довідка про те, що в садочку немає вільних місць чи у школі навчання проводиться в онлайн або змішаному форматі (якщо необхідно підтвердити, що через це мати/батько не може працювати);

довідка від МСЕК (для підтвердження інвалідності особи, або особи за якою здійснюється догляд, акт догляду);

У відомстві наголошують, що цей перелік не є вичерпним. В окремих випадках можуть бути необхідні інші документи, а деяка інформація може бути вже наявна в інформаційних системах.

До прикладу, якщо особа здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує допомогу. У таких випадках не потрібно нести додаткові документи та підтвердження.

Прийом документів на продовження виплат триватиме протягом всього березня, проте виплати призначать на період з 1 березня 2024 по 31 серпня 2024.