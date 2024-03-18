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В Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат

Фото: в Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабмин разрабатывает расширение перечня категорий переселенцев. Таким образом часть украинцев смогут получать выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в ведомстве, правительство хочет изменить постановление, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на такие выплаты:

  • детей, которые устроены в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, которые устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
  • тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен:

  • лиц предпенсионного возраста;
  • лиц с инвалидностью III группы;
  • людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
  • лиц, в составе семьи которых есть студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в возрасте до 23 лет.

Выплаты ВПЛ

Напомним, с 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. 

Однако наиболее уязвимые категории ВПЛ и дальше получают денежное пособие без дополнительного обращения в органы соцзащиты.

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ВыплатыМинистерство реинтеграции