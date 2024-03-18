В Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат

Кабмин разрабатывает расширение перечня категорий переселенцев. Таким образом часть украинцев смогут получать выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как отметили в ведомстве, правительство хочет изменить постановление, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на такие выплаты:
Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен:
Напомним, с 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях.
Однако наиболее уязвимые категории ВПЛ и дальше получают денежное пособие без дополнительного обращения в органы соцзащиты.
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