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В Кабмине жителям ОТО обещают упростить подачу документов на соцпомощь

Новости » Общество     21.01.2020 - 15:11
В Кабмине жителям ОТО обещают упростить подачу документов на соцпомощь
Фото: Юлия Соколовская (kmu.gov.ua)

Для подачи документов на назначение соцпособий человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что в этом году в Украине введут систему фронт-офисов для предоставления социальных сервисов в объединенных территориальных общинах, таким образом подача документов на соцпомощь будет упрощена. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Указано, что для подачи документов на назначение социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр.

"Мы упрощаем жизнь людей: уже в этом году мы введем систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТО. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте", - сообщила министр.

Так, Минсоцполитики будет платить ОТО за предоставленные соцсервисы.

"Чтобы стимулировать ОТО к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 млн грн", - подчеркнула глава министерства.

Соколовская пояснила, что фронт-офисы только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься "бэк-офис", в который информация будет направляться сразу с нескольких "фронтов".

Напомним, министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины продлится ориентировочно до февраля 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин. За принятие соответствующего проекта закона проголосовали 283 нардепа.

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