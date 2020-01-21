У Кабміні жителям ОТГ обіцяють спростити подачу документів на соцдопомогу

Фото: Юлія Соколовська (kmu.gov.ua)

Для подачі документів на призначення соцдопомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила, що цього року в Україні запровадять систему фронт-офісів для надання соціальних сервісів в об’єднаних територіальних громадах, таким чином подача документів на соцдопомогу буде спрощена. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Вказано, що для подачі документів на призначення соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр.

"Ми спрощуємо життя людей: уже цього року ми запровадимо систему фронт-офісів, яка дозволить надавати соціальні сервіси в кожній ОТГ. Тепер для подачі документів на призначення різних видів соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Даний сервіс буде доступний навіть у маленькому населеному пункті", - поінформувала міністр.

Так, Мінсоцполітики платитиме ОТГ за надані соцсервіси.

"Щоб стимулювати ОТГ до розвитку цієї системи, Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із державного бюджету. На це передбачено 150 млн грн", - підкреслила глава міністерства.

Соколовська пояснила, що фронт-офіси лише прийматимуть документи та видаватимуть результати обробки заявникам. При цьому опрацюванням документів займатиметься "бек-офіс", в який інформація направлятиметься одразу із декількох "фронтів".

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади триватиме орієнтовно до лютого 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад. За прийняття відповідного проекту закону проголосували 283 нардепа.