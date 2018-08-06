В Кабмине заявили о снижении смертности благодаря программе "Доступные лекарства"

Гройсман отметил, что снизилось количество вызовов на неотложные состояния

Председатель Кабинета министров Владимир Гройсман заявил о снижении уровня смертности благодаря программе "Доступные лекарства". Об этом глава правительства написал в своем Facebook.

Также премьер подчеркнул, что снизилось количество вызовов на неотложные состояния.

"Инициатива "Доступные лекарства" снова доказывает правильность принятого решения - адресно помогать пациентам с сердечными заболеваниями, астмой и диабетом. Снижение количества вызовов на неотложные состояния, уменьшение смертности из-за несвоевременного применения препарата - все это результат нашей заботы о людях, которые требуют усиленного внимания", - отметил Гройсман.

Он добавил, что перечень "Доступных лекарств" постоянно увеличивается. Сейчас в списке 261 препарат, а 57 позиций из перечня - полностью бесплатны.

Напомним, в регионы Украины сегодня, 6 августа, отправлен ряд препаратов, которые были закуплены за государственные средства.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" в августе 2018 года может быть расширен перечень бесплатных препаратов.

23 июля 2018 года Минздрав утвердил предварительный реестр препаратов программы "Доступные лекарства". Эти препараты с августа будут получать по рецепту врача пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.