Лекарства по 6 программам госзакупок направили в регионы, - Минздрав
В частности, речь идет о программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями"
В регионы Украины сегодня, 6 августа, отправлен ряд препаратов, которые были закуплены за государственные средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что в ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах.
В частности, по программе "Дети больные гемофилией типов А и В или болезнь Виллебранда" направлены:
- Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 250 МЕ - 1258 упаковок;
- Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 500 МЕ - 6238 упаковок;
- Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 1000 МЕ - упаковки 350.
По программе "Больные гемофилией":
- Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 1000 МЕ - 10817 упаковок;
- Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 500 МЕ - 4834 упаковки.
По программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями":
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Альтеплаза (50 мг) - флаконы 434.
По программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями":
- Тикагрелол (90 мг) - 179 872 таблеток;
- Метопролол (1мг/мл,5мл) - 2150 ампул.
По программе "Орфанные метаболические заболевания":
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Агалсидаза бета - 68 упаковок.
По программе "Дети больные на расстройства психики и поведения из спектра аутизма":
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Оланзапин, 5 мг, таблетки - 304 упаковки.
Фото: инфографика Минздрава
Напомним, 26 июля Минздрав направил в регионы лекарства по пяти программам госзакупок.