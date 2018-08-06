Лекарства по 6 программам госзакупок направили в регионы, - Минздрав

В частности, речь идет о программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями"

В регионы Украины сегодня, 6 августа, отправлен ряд препаратов, которые были закуплены за государственные средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах.

В частности, по программе "Дети больные гемофилией типов А и В или болезнь Виллебранда" направлены:

Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 250 МЕ - 1258 упаковок;

Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 500 МЕ - 6238 упаковок;

Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 1000 МЕ - упаковки 350.

По программе "Больные гемофилией":

Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 1000 МЕ - 10817 упаковок;

Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинированный) 500 МЕ - 4834 упаковки.

По программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями":

Альтеплаза (50 мг) - флаконы 434.

По программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями":

Тикагрелол (90 мг) - 179 872 таблеток;

Метопролол (1мг/мл,5мл) - 2150 ампул.

По программе "Орфанные метаболические заболевания":

Агалсидаза бета - 68 упаковок.

По программе "Дети больные на расстройства психики и поведения из спектра аутизма":

Оланзапин, 5 мг, таблетки - 304 упаковки.

Фото: инфографика Минздрава

Напомним, 26 июля Минздрав направил в регионы лекарства по пяти программам госзакупок.