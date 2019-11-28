В Кабмине заявили о росте зарплаты почти на 20% по сравнению с докризисным годом

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что заработная плата выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом. Об этом он написал в своем Facebook.

Министр также отметил, что реальная зарплата выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6%.

"Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6 процентов. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%", - написал Милованов.

Напомним, в октябре правительство прогнозировало замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Как писало РБК-Украина, в июне средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019-го составила 10783 грн. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019-го к июню прошлого года выросла на 8,1%.