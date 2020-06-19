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В Кабмине заявили о приближении Украины к новой волне COVID-19

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 16:38
В Кабмине заявили о приближении Украины к новой волне COVID-19
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19. При этом он отметил, что граждане легкомысленно относятся к карантину.

Об этом он сообщил во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - заявил Шмыгаль.

Он также призвал украинцев, придерживаться всех правил и средств индивидуальной защиты для защиты от коронавируса.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса.

Кроме того, Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальКоронавирус
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