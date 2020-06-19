ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні заявили про наближення України до нової хвилі COVID-19

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 16:38
У Кабміні заявили про наближення України до нової хвилі COVID-19
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19. При цьому він зазначив, що громадяни легковажно ставляться до карантину.

Про це він повідомив під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми фактично сьогодні отримаємо початок першої або другої хвилі захворюваності коронавіруса. Це чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - заявив Шмигаль.

Він також закликав українців, дотримуватися всіх правил і засобів індивідуального захисту для захисту від коронавіруса.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавіруса.

Крім того, МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після низки антирекордів через коронавірус в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся