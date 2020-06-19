У Кабміні заявили про наближення України до нової хвилі COVID-19

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19. При цьому він зазначив, що громадяни легковажно ставляться до карантину.

Про це він повідомив під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми фактично сьогодні отримаємо початок першої або другої хвилі захворюваності коронавіруса. Це чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - заявив Шмигаль.

Він також закликав українців, дотримуватися всіх правил і засобів індивідуального захисту для захисту від коронавіруса.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавіруса.

Крім того, МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після низки антирекордів через коронавірус в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская